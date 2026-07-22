हमले के समय टैंकर की स्थिति क्या थी?

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जिस समय अमेरिकी एयरस्ट्राइक हुई, उस वक्त Settebello नाम का तेल टैंकर अपनी यात्रा पर आगे नहीं बढ़ रहा था. जहाज का इंजन बंद था और वो ओमान की खाड़ी में समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए दूसरे जहाज का इंतजार कर रहा था, ताकि समुद्र के बीच तेल का ट्रांसफर किया जा सके. रिपोर्ट में बताया गया है कि जहाज कई दिनों से उसी इलाके में मौजूद था और उस पर करीब 26,000 मीट्रिक टन बिटुमेन लदा हुआ था. इस नई जानकारी ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि जहाज सामान्य रूप से अपनी यात्रा कर रहा था. अब सामने आए तथ्यों से साफ होता है कि हमला ऐसे समय हुआ जब जहाज किसी सक्रिय समुद्री ऑपरेशन के बजाय प्रतीक्षा की स्थिति में था.