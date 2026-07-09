युद्ध के बीच क्यों चर्चा में आया 'नंदा देवी'?

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने होर्मुज को फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बना दिया है. इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा जोखिम बढ़ गए हैं. ऐसे समय में भारतीय ध्वज वाला एलपीजी जहाज 'नंदा देवी' सुरक्षित तरीके से इस संवेदनशील मार्ग को पार कर कतर के रास लाफान बंदरगाह की ओर बढ़ा. ये सफर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई जहाज इस समय इस इलाके से गुजरने में अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं. भारत के लिए ये केवल एक व्यावसायिक यात्रा नहीं बल्कि ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता का भी संकेत है.