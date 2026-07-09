होर्मुज इतना अहम क्यों है?
होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है. खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी इसी रास्ते से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचता है. अगर इस मार्ग पर किसी तरह का सैन्य तनाव या बाधा आती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार तुरंत प्रभावित हो सकता है. एशिया के कई देश, जिनमें भारत भी शामिल है, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस समुद्री मार्ग पर काफी हद तक निर्भर हैं. यही वजह है कि यहां होने वाली हर सैन्य गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर रहती है.