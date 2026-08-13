कैसे बुक करें मोबाइल से जनरल टिकट?

RailOne ऐप के जरिए टिकट बुक करने की प्रक्रिया काफी आसान है.सबसे पहले मोबाइल में RailOne ऐप डाउनलोड करें.ऐप को जरूरी लोकेशन और नोटिफिकेशन परमिशन दें.अगर आपके पास पहले से IRCTC अकाउंट है, तो उसी यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. नए यूजर मोबाइल नंबर और OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ऐप की होम स्क्रीन पर ‘Book Tickets’ ऑप्शन पर जाएं.इसके बाद ‘Unreserved Ticket’ का ऑप्शन सिलेक्ट करें. यात्रा का स्टेशन, डेस्टिनेशन और तारीख दर्ज करें. फिर UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करें. पेमेंट पूरा होते ही मोबाइल पर QR टिकट जनरेट हो जाएगा.