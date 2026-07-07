35 तकनीकी कैटेगरी में मिलेगी नौकरी का मौका
इस भर्ती अभियान में कुल 35 तकनीकी श्रेणियों को शामिल किया गया है. इनमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट सहित कई ऐसे पद हैं जो रेलवे के दैनिक संचालन के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं. इन पदों पर लंबे समय से रिक्तियां बनी हुई थीं, जिससे कई विभागों में कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम का दबाव बढ़ गया था. अब भर्ती पूरी होने के बाद इन विभागों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होगा. इससे तकनीकी निरीक्षण, मरम्मत, रखरखाव और सुरक्षा से जुड़े काम समय पर पूरे किए जा सकेंगे. ये कदम रेलवे के तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर भी लेकर आया है.