रेलवे में 4,098 तकनीकी पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

रेल मंत्रालय ने देशभर के रेलवे जोनों में 4,098 तकनीकी पदों को भरने की मंजूरी देकर लंबे समय से खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का रास्ता खोल दिया है. ये फैसला रेलवे के संचालन को मजबूत बनाने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से लिया गया है. मंत्रालय के अनुसार सभी जोनों से प्राप्त खाली पदों की जानकारी का आकलन करने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया. इन पदों पर नियुक्ति होने से रेलवे के तकनीकी विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी. साथ ही ट्रैक, सिग्नल, कोच और अन्य तकनीकी कामों की निगरानी पहले से बेहतर तरीके से हो सकेगी. इससे यात्रियों को भी अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद रेल सेवाएं मिलने की उम्मीद है.