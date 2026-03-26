नेटवर्क फेल होने पर भी नहीं रुकेगी सेवा

इस सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि नेटवर्क की समस्या आने पर भी टोकन जारी करने की प्रक्रिया नहीं रुकेगी. लोकल डेटा 3 महीने तक सेव करके रखा जाएगा ताकि किसी गड़बड़ी की हालत में बाद में जांच की जा सके.