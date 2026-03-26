Indian Railway Q Mitra Registration Tatkal Tickets A New Way To Make Booking Easier Know In Details 8356918
तत्काल टिकट के लिए अब लाइन में लगकर नहीं करनी होगी धक्कामुक्की, रेलवे ने निकाला नया रास्ता, जानिए कैसे आसान होगी बुकिंग
Indian Railway Q-Mitra Registration: भारतीय रेलवे की 'क्यू मित्र' सेवा की शुरूआत की है, जिसमें लोग टोकन पर लिखे से नंबर के अनुसार काउंटर पे जाकर अपना तत्काल टिकट खरीद सकते हैं. इस सिस्टम के आने से लोगों को लाइन में खड़े रहने की समस्या दूर होगी. आइये जानते हैं क्यू मित्र के बारे में विस्तार से...