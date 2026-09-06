दिवाली पर इन रूट्स पर टिकट की सबसे ज्यादा मारामारी
दिवाली और छठ के समय दिल्ली, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की ओर जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है. खासतौर पर इन रूट्स पर कंफर्म टिकट हासिल करना मुश्किल हो सकता है. दिल्ली-कानपुर, दिल्ली-वाराणसी, दिल्ली-पटना, दिल्ली-लखनऊ, दिल्ली-गोरखपुर, पटना-अहमदाबाद, मुंबई-पटना, हावड़ा-पटना, दिल्ली-रांची, लुधियाना-सुपौल, लुधियाना-पटना, चेन्नई-पटना, हैदराबाद-पटना रूट पर ट्रेन के टिकट के लिए सबे ज्यादा मारामारी रहती है. ऐसे में इन रूट्स पर त्योहारों के दौरान बुकिंग विंडो खुलते ही बड़ी संख्या में यात्री टिकट लेने की कोशिश करते हैं.