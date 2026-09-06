14 सितंबर से शुरू हो रहा फेस्टिव सीजन

गणेश चतुर्थी (14 सितंबर) के साथ ही इस साल का फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा. इस बार दशहरा 20 अक्टूबर को पड़ रहा है. 5 दिनों वाला दिवाली का त्योहार 6 नवंबर से शुरू हो रहा है. 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी. इसके बाद छठ पूजा 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी. अपने शहर से दूर रहने वाले ज्यादातर लोग दिवाली पर घर जाते हैं. ऐसे में दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में सीटों की भारी मांग को देखते हुए एडवांस रिजर्वेशन का दौर शुरू हो गया है. रविवार (6 सितंबर 2026) से 5 नवंबर की यात्रा के लिए ट्रेन टिकट बुक किए जा सकते हैं. बुकिंग सुबह 8 बजे से शुरू होती है. ऐसे में अगर आप दिवाली के आसपास घर जाने की प्लानिंग है, तो टिकट बुकिंग की तारीख को लेकर किसी भी तरह की देरी भारी पड़ सकती है.