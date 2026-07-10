किन रूट्स के यात्रियों को मिलेगा फायदा?

रेलवे के इस फैसले से उत्तर रेलवे जोन में आने वाले बरौनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दानापुर और सहरसा जैसे रूटों पर सफर करने वाले लोगों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना और बढ़ जाएगी. इसके अलावा ये सभी ट्रेनें अपने पुराने टाइम, स्टॉपेज और रूट्स पर ही चलेंगी. ऐसे में यूपी से दिल्ली या दिल्ली से यूपी सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा. रेलवे की नोटिफिकेशन के अनुसार, दिल्ली और बिहार के अलग हिस्सों में के बीच चलने वाली इन प्रमुख ट्रेनों के फेरों में इजाफा किया गया है.