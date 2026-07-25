बच्चों और बुजुर्गों के साथ कम सामान रखें

अगर आपके साथ ट्रेन में बच्चे या बुजुर्ग सफर कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि सामान कम से कम हो. रेलवे स्टेशन पर चलने, ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान ज्यादा सामान संभालना मुश्किल हो सकता है. भीड़ वाली ट्रेन में परेशानी और बढ़ जाती है. इसलिए यात्रा के लिए सिर्फ जरूरी सामान ही साथ लेकर जाएं. अगर कोई सामान बहुत बड़ा या भारी है, तो उसे साथ ले जाने के बजाय पार्सल के तौर पर भेजना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. ट्रेन से सफर करने से पहले अपने सामान का वजन एक बार जरूर जांच लें. इससे आपको पता रहेगा कि आपका सामान रेलवे की मुफ्त सीमा के अंदर है या नहीं. अगर वजन ज्यादा है, तो समय रहते लगेज ऑफिस में जाकर उसकी बुकिंग करा सकते हैं. कंफर्म टिकट होने के बावजूद सामान के नियमों से छूट नहीं मिलती. इसलिए टिकट के साथ लगेज लिमिट का भी ध्यान रखें. नियमों का पालन करने से आप जुर्माने और यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी से आसानी से बच सकते हैं.