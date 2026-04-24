UDID कार्ड से टिकट बुकिंग के टाइम कंसेशन लेने का तरीका?

अगर आपके पास UDID कार्ड है, तो IRCTC के जरिए टिकट बुक करते समय भी कंसेशन ले सकते हैं. इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. Step 1: सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या ऐप खोलें. Step 2: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. Step 3: लॉगिन करने के बाद “My Account” या “My Profile” सेक्शन में जाएं. यहां आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा. Step 4: अब “Master List” सेक्शन में जाकर नया पैसेंजर जोड़ें. Step 5:यहां आपको अपना नाम, उम्र और बाकी जानकारी भरनी होगी. Step 6: अब “Divyang” या “Person with Disability” का ऑप्शन चुनें और अपना UDID कार्ड नंबर डालें. Step 7: UDID कार्ड की डिटेल्स वेरिफाई की जाती हैं. इसके बाद जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आपको संबंधित concession (छूट) और सुविधा वाले कोच के ऑप्शन दिखा देगा.