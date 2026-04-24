किस कैटेगरी के यात्रियों को मिलेगा फायदा?
भारतीय रेलवे ने ये सुविधा सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी के लोगों के लिए शुरू की है. जिन यात्रियों को रेलवे की तरफ से किराए में छूट (Concession) मिलती है, उन्हें भी इन कोच में यात्रा करने की अनुमति होगी. किसी भी कोच में कंफर्म सीट पाने के लिए यात्री को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. अगर आप दिव्यांग हैं, तो आपके पास वैलिड UDID कार्ड और वैलिड टिकट होना चाहिए. बिना टिकट यात्रा करने की परमिशन नहीं है. जो लोग गलत तरीके से दिव्यांग कोच में सफर करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.