2 / 10

ऐसे में उत्तर प्रदेश Additional Special Trains For UP और बिहार Additional Special Trains For Bihar के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेने चलाई जा रही हैं. केंद्रीय रेलवे के ट्वीट के मुताबिक यह ट्रेन 12 अप्रैल से चलाई जाएंगी.