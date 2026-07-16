घर लौटने का इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ
हेरंभ करमरकर कुछ ही समय बाद अपने परिवार के पास लौटने वाले थे. उनके घर में स्वागत की तैयारियां थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. उनकी पत्नी, मां और बहन अब केवल उनकी यादों के सहारे हैं. इस हादसे ने एक बार फिर दिखाया कि समुद्र में काम करने वाले नाविक कितने बड़े जोखिम के बीच अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं. देश-विदेश के समुद्री मार्गों पर काम करने वाले हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है. हेरंभ की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन सभी परिवारों की है, जो अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार करते हैं.