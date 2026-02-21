नेपाल और ओमान के बाद सबसे खराब रिकॉर्ड

विपक्षी टीमें इस बात को जान गई हैं कि भारतीय बल्लेबाज ऑफ स्पिनर्स के सामने उस रफ्तार से रन नहीं बना पाते हैं जैसा कि वह बाकी गेंदबाजों के खिलाफ करते हैं. और यह बात यूं ही नहीं कही जा रही है. ऑफ स्पिनर्स के सामने टीम इंडिया के आंकड़े ही कहीं-न-कहीं यह दिखाते हैं. ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में भारतीय बल्ल्बाजों ने सबसे ज्यादा 102 गेंद यानी 17 ओवर ऑफ स्पिनर्स के सामने खेले. इस टूर्नामेंट में 13 टीमें ऐसी रहीं जिन्होंने कम-से-कम 6 ओवर ऑफ स्पिनर्स के सामने खेले. लेकिन सिर्फ नेपाल (5.25) और ओमान (5.42) का रिकॉर्ड ही भारत के खराब रहा. अब यह कोई अच्छी लिस्ट तो है नहीं. भारत ने ऑफ स्पिनर्स के सामने 6.23 रन प्रति ओवर की दर से बल्लेबाजी की. कमाल की बात यह है कि बाकी सभी टीमों का ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ रन औसत 8 रन प्रति ओवर या उससे ज्यादा ही रहा.