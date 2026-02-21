ऑफ स्पिनर्स के सामने भारतीय बैटिंग का संघर्ष
टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अहम मुकाम पर पहुंच चुका है. सुपर-8 के मुकाबले शनिवार, 21 फरवरी से शुरू हो रहे हैं. और टीम इंडिया 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस राउंड का अपना पहला मैच खेलेगी. पर, इस अहम पड़ाव से पहले टीम इंडिया की एक बड़ी कमी सामने आई है. और विपक्षी टीमों ने इसका फायदा भी उठाना शुरू कर दिया है. सुपर-8 में इस खामी से टीम इंडिया को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. और यह खामी है ऑफ स्पिनर्स के सामने भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष.