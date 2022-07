2 / 10

यहां कराएं एडमिशन

12वीं के बाद छात्रों के दिमाग में एक सामान्य प्रश्न यह होता है कि आखिर किस कॉलेज का चयन किया जाए. ऐसे में हम आपको देश के चुनिंदा साइंस कॉलेजों Top Science Colleges of India के बारे में बताने वाले हैं. बता दें कि इस साल कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट CUET द्वारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए परीक्षा का आयोजन कराया गया था. देश के अलग अलग राज्यों में कई साइंस के बेहतरीन कॉलेज Best Science Colleges of India हैं जिसमें छात्र अपना एडमिशन करा सकते हैं.