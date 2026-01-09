Indias Fifth Generation Stealth Fighter Amca Set To Feature Integrated Built In Telescopic Boarding Ladder To Enhance Operational Autonomy 8261212
भारत का AMCA बनेगा अमेरिकी F-35 से भी ताकतवर! जोड़ा जा रहा है ये खास उपकरण, बनेगा पांचवीं पीढ़ी का सबसे खास फाइटर जेट
Advanced Medium Combat Aircraft: भारत में बने या बाहर से आए विमानों में ये सुविधा अब तक नहीं है. ये खास सुविधा अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II में भी है. साथ ही AMCA को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है ताकि यह किसी भी तरह से एयर बेस से ऑपरेट कर सके.