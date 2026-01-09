कब तक तैयार होगा प्रोटोटाइप?

एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है. 2030 के बाद प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है. एक बार पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद AMCA भारत का फ्रंट लाइन जेट होगा. चीन पहले ही पांचवीं पीढ़ी के जेट बना चुका है. ऐसे में भारत भी तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं.)