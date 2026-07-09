Su-30MKI की खासियत

ये भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है. ये इसकी रीढ़ (Backbone) कहा जाता है. सुखोई 5वीं पीढ़ी का मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन कर सकता है.ये दो सीटों वाला फाइटर जेट है. इसमें AL-31FP इंजन लगे हैं, जिनमें Thrust Vectoring तकनीक है. ये मैक्सिमम 2,120 किमी/घंटा (Mach 2) तक उड़ान भर सकता है.एक बार फ्यूल भरने पर करीब 3,000 किमी तक उड़ान भर सकता है.हवा में रीफ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज और बढ़ जाती है. सुखोई 8,000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने की क्षमता रखता है.