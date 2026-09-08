कैसा है इस साइबोर्ग का डिजाइन?

पहले साइबोर्ग कीड़े बीटल और हिसिंग कॉकरोच पर बनाए गए थे, जो अच्छे से मुड़ तो सकते थे लेकिन ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते थे. इसलिए टीम ने एक बड़ा जीव चुना - विशाल बिल बनाने वाला कॉकरोच (जायंट बरोइंग कॉकरोच). इस कॉकरोच प्रजाति की लंबाई क्रेडिट कार्ड जितनी, यानी 3.4 इंच (87 mm) होती है. इसका वज़न 1.2 से 1.4 औंस (34 से 40 ग्राम) होता है, और यह एक दशक तक जीवित रह सकता है. ज़्यादातर कॉकरोच अपने वज़न का एक से दो गुना वज़न ही उठा पाते हैं, जिसके बाद उनके चलने-फिरने में दिक्कत आने लगती है, इसलिए टीम ने पूरे सिस्टम का वज़न 1.8 औंस (50 ग्राम) तक ही सीमित रखा. तैयार इंजेक्टर सेट का वज़न इससे कम था, जिससे इसकी ऊँचाई 0.6 इंच (15 mm) और वज़न 17 ग्राम बढ़ गया.