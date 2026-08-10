दो क्रूड टैंकर, दो वॉरशिप और बेहद खतरनाक समुद्री रास्ता
भारतीय नौसेना के वेस्टर्न कमांड ने इस एस्कॉर्ट मिशन की तस्वीरें शेयर की हैं. वेस्टर्न कमांड के मुताबिक, MT Compass और MT Thalatta नाम के दो कच्चे तेल टैंकरों को बाब-अल-मंदेब के जोखिम वाले क्षेत्र से सुरक्षित निकालने के लिए INS त्रिशूल और INS आदित्य को तैनात किया गया था. बाब-अल-मंदेब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है. यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है. इसलिए इस रास्ते में किसी भी बड़े रुकावट का असर सिर्फ जहाजों पर नहीं, बल्कि तेल, गैस और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है.