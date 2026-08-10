एक तरफ होर्मुज का संकट, दूसरी तरफ बाब-अल-मंदेब

इस पूरे घटनाक्रम को मिडिल ईस्ट के मौजूदा समुद्री संकट के बड़े संदर्भ में भी देखना जरूरी है. होर्मुज और बाब-अल-मंदेब, दोनों ही वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं. हाल के महीनों में होर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद समुद्री ट्रैफिक प्रभावित हुआ है. बाब-अल-मंदेब में भी सुरक्षा जोखिम बना हुआ है. अगस्त की शुरुआत में शिपिंग डेटा के मुताबिक, इस रूट से गुजरने वाले कमोडिटी जहाजों की संख्या में भी उतार-चढ़ाव देखा गया. ऐसे समय में भारतीय नौसेना का मैसेज साफ है—खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत अपने महत्वपूर्ण ऊर्जा और समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए तैयार है.