गुड़गांव का ट्रंप टावर

अगर आपने कभी सोचा है कि करोड़ों रुपये के लग्जरी घर आखिर कैसे होते हैं, तो गुड़गांव का ट्रंप टावर इसकी शानदार मिसाल है. कांच से चमकती यह ऊंची इमारत, विशाल फ्लैट और आलीशान इंटीरियर इसे देश के सबसे चर्चित लक्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में शामिल करते हैं. गुड़गांव के सेक्टर-65 में स्थित ट्रंप टावर अपनी ऊंचाई और लग्जरी डिजाइन के लिए जाना जा रहा है. दूर से ही इसकी पूरी ग्लास फसाड लोगों का ध्यान खींच लेती है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इसकी भव्यता और अंदर की शानदार डिजाइन को दिखाया गया है, जिसे देखकर लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं.