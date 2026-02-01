Insurance Interest Zero Tds Where Road Accident Cases Heard When Is Interest Paid On Insurance Claims 8289683
सड़क दुर्घटना के मामलों की सुनवाई कहां होती है? जानें इंश्योरेंस क्लेम पर कब मिलता है इंटरेस्ट?
MACT Tribunal Compensation: बजट 2026 में वित्त मंत्री ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए क्लेम पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स-फ्री कर दिया है. इस नियम के लागू होने के बाद से मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज पर अब कोई कर नहीं लगेगा. आइये जानते हैं पूरे मामले को...