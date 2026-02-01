अब नहीं कटेगा ब्याज पर TDS

बजट में किए गए नए संशोधन के बाद, बीमा कंपनियां भुगतान के समय अब ब्याज की राशि से TDS नहीं काटेंगी. यह बदलाव विशेष रूप से उन मामलों में सहायक होगा जहां कानूनी लड़ाई 10-15 साल तक चलती है और ब्याज की राशि मूल क्लेम से भी अधिक हो जाती है. इस घोषणा को सरकार के Ease of Living अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. इसका उद्देश्य दुर्घटना के आघात से जूझ रहे परिवारों पर कानूनी और वित्तीय बोझ को कम करना है, जिससे उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता या कानूनी मुआवजे का एक-एक पैसा सीधे उनके काम आ सके.