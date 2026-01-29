बाकी 3 पॉपुलर फंड?

तीसरे नंबर पर Kotak U.S. Specific Equity Passive FoF है. ये फंड U.S. ब्लू-चिप कंपनियों को ट्रैक करता है. इसने करीब 18.76% CAGR का रिटर्न दिया है. इसके बाद Invesco NASDAQ 100 ETF FoF का नंबर आता है. ये इनोवेशन लीडर्स पर दांव लगाता है. यह फंड Apple, Microsoft, Amazon और Google जैसी कंपनियों में निवेश का मौका देता है. इस फंड ने करीब 23.83% CAGR का प्रदर्शन किया है. पांचवां फंड Aditya Birla Sun Life U.S. Equity Passive FoF है. यह फंड U.S. लार्ज-कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है और टेक, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल्स जैसे कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन देता है. अब तक इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न करीब 16.30% रहा है.