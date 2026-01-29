ये हैं 5 ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स?
बीते कुछ सालों में कुछ इंटरनेशनल फंड्स ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और निवेशकों का भरोसा जीता है. Grow वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, Mirae Asset NYSE FANG+ ETF FoF NYSE FANG+ इंडेक्स को फॉलो करता है, जिसमें Meta, Amazon, Netflix, Google, Apple और Tesla जैसी दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं. इस फंड ने शुरुआत से 34.34% CAGR और 2025 में करीब 29.90% रिटर्न दिया है. Edelweiss U.S. Technology Equity फंड JP Morgan U.S. Technology Fund में निवेश करता है. इसमें सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर और इंटरनेट सर्विसेज जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं. इस फंड ने अब तक करीब 25.25% CAGR और 2025 में 30% से ज्यादा रिटर्न दिया है.