9. भारत की प्रथम महिला केन्द्रीय मंत्री कौन बनीं?

राज कुमारी अमृत कौर को भारत की पहली और इकलौती महिला थी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनी.