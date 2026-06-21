शाहिद कपूर ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा-

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर ने भी दिव्याज फाउंडेशन के वेलनेस इवेंट में NSCI Dome, SVP Stadium, वरली में एक हजार से अधिक बच्चों के साथ योग किया. उन्होंने पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाहिद कपूर ने योग के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकाकार करने वाली प्राचीन भारतीय प्रथा है. हर साल कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियां सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली, फिटनेस तथा वेलनेस का संदेश देते हैं. ये सेलेब्स अपनी असल जिंदगी में भी रोजाना योग करते हैं और इनके फोटोज वीडियोज शेयर करते रहते हैं. (photo credit-twitter)