Mumbai Indians completed 200 appearances in the history of Indian Premier League.मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस Mumbai Indians का आईपीएल 2020 में शानदार प्रदर्शन जारी है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई मौजूदा आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है. मुंबई ने आईपीएल के 51वें लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स Delhi Capitals के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ ही अपने नाम एक खास उपलब्धि दर्ज कर ली.