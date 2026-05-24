इकरा हसन के खिलाफ FIR

इकरा हसन के खिलाफ यूपी पुलिस ने उन पर डीआईजी कार्यलय के बाहर हंगामा-धरना प्रदर्शन करने के लिए FIR दर्ज की है. मामले में पुलिस ने उनके साथ कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है. रिपोर्ट की मानें तो, इकरा हसन मोनू कश्यप की बेरहमी से हुई हत्या में निप्षक्ष जांच की मांग कर रही थी.