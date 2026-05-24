Iqra Hasan Education Qualification An Alumnus Of This College Know Samajwadi Party Total Net Worth 8424687
Iqra Hasan: कितनी पढ़ी-लिखी हैं सपा सांसद इकरा हसन? इस कॉलेज की एलुमनी, चौंका देगी टोटल नेटवर्थ
Iqra Hasan education qualification: कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ यूपी पुलिस ने डीआईजी कार्यलय के बाहर धरना-प्रदर्शन करने के चलते FIR दर्ज की. वहीं, संसद से सड़क तक इकरा हसन बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है. आइये जानते हैं कि इकरा हसन का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है...