बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान Ira Khan ने अपने बचपन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे पासा आमिर के साथ नजर आ रही हैं. तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्रिसमस का समय रहा होगा. इरना इन तस्वीरों में काफी क्यूट लग रही हैं. बता दें कि इरा ने अभी तक बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंट्री नहीं की है लेकिन हाल ही में आईं उनकी कुछ तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री कर लेंगी. इरा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें पापा आमिर खान क्रिसमस के मौके पर उन्हें कुछ गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं. इरा ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा Santas helper.I even have the ears for it