अमेरिका क्षेत्र में आक्रामक कार्रवाई करता रहेगा

ईरान ने जवाब में पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं. 'फार्स' न्‍यूज के अनुसार, ईरान लगातार कहता रहा है कि होर्मुज स्‍ट्रेट की सुरक्षा करना उसका अधिकार है. यह समुद्री रास्ता दुनिया के ऊर्जा परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आवाजाही होती है. आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि जब तक अमेरिका क्षेत्र में आक्रामक कार्रवाई करता रहेगा, तब तक होर्मुज स्‍ट्रेट बंद रहेगा. बयान में कहा गया, यह साफ है कि जब तक अमेरिका के हमले जारी रहेंगे, तब तक होर्मुज स्‍ट्रेट बंद रहेगा. इस क्षेत्र से न तो गैस और तेल की एक बूंद बाहर जाएगी और न ही रासायनिक खाद का एक भी बैग निर्यात किया जाएगा.