Iran Board Exam Education System 10th And 12th Grade Board Exams In Iran Know How Its Different From India 8355868
क्या भारत के जैसे ईरान में भी बोर्ड की परीक्षा होती है? जानें भारत से कितना अलग है इनका एजुकेशन सिस्टम
Iran education system: खबर आई कि CBSE ने मिडिल ईस्ट में बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन करने के बाद रद्द कर दिया है. वजह, ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी संघर्ष है. ऐसे में सवाल उत्सुकता उठना लाजिमी है कि ईरान का एजुकेशन सिस्टम, भारत से कितना अलग हैं. क्या यहां भी बोर्ड की परीक्षा 10th क्लास पर ही होती है. आइये जानते हैं...