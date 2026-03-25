ईरान में ग्रेडिंग का अनोखा तरीका

हमारे यहां 100 में से नंबर या 10 का CGPA स्केल चलता है, लेकिन ईरान में 0 से 20 का स्केल होता है. वहीं, 10 नंबर को पासिंग माना जाता है और 20 नंबर पाना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बता दें कि 17 से अधिक नंबर लाने वाले छात्रों को एक्सीलेंट माना जाता है.