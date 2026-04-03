एक ईरानी एक्ट्रेस का सच

ईरान -अमेरिका-इजरायल के बीच इन दिनों जंग के माहौल ने सब तबाह कर दिया है. ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इजरायल ने ईरान पर हमले तेज़ कर दिए हैं जिसमें कई लोग मारे गए हैं, इसी बीच अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी की अभी और हमले होने बाकी हैं. इससे पहले हमले में रिपब्लिक के लीडर अली खामेनेई की मौत भी हो चुकी है. जहां कुछ लोगों को खामेनेई की मौत पर मातम मनाते देखा गया, वहीं कुछ महिलाएं काफी खुश भी नज़र आईं थीं. दरअसल, वहां की महिलाओं ने खामेनेई के राज में बहुत कुछ सहा था. इसी बीच जानते हैं इस ईरानी एक्ट्रेस का सच.