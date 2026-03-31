देश में कई चीजें हो जाएंगी महंगी

ईरान-इजरायल की जंग शुरू हुए महीना बीत चुका है. बीते 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला बोला था. ईरान भी पूरी ताकत से मैदान में डटा है और हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. जंग का व्यापक असर दुनिया के कई बड़े देशों में देखने को मिल रहा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. भारत में भी LPG संकट है. पेट्रोल-डीजल पर भी इसका असर जल्द ही देखने को मिल सकता है. सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए ड्यूटी घटाया है, लेकिन जंग अगर ऐसे ही चलती रही तो कुछ ही दिन में भारत में कई चीजों की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगी.