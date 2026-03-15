खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ये वॉर

US-Israel- Iran War: ईरानी सेना ने इजरायल के खिलाफ मिसाइलों की एक नई बौछार कर दी. जिसके बाद प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को दूर जाने का निर्देश दिया गया है. इस युद्ध का आज 14वां दिन है. दूर-दूर तक शांति के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे. हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं. ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई ने साफ कर दिया है जब तक वो अपने पिता तुल्य नेता अयातुल्ला अली खामेनेई , आम जनता, अधिकारियों और बच्चों की मौत का बदला नहीं लेंगे तब तक वो युद्ध करते रहेंगे.