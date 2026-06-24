अंतिम संस्कार पर क्या कहता है इस्लामिक कानून?
लखनऊ में धर्मगुरु कल्बे जव्वाद बताते हैं, इस्लामिक शरीयत के अनुसार मृतक को जल्द दफनाना बेहतर माना जाता है. इस्लाम में किसी व्यक्ति की मौत के बाद जल्द से जल्द दफनाने की परंपरा है. कई हदीसों में भी अंतिम संस्कार में देरी न करने की बात कही गई है.आमतौर पर 24 घंटे के भीतर गुस्ल, कफन, जनाज़े की नमाज़ और दफन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, लेकिन अगर कोई खास परिस्थिति हो, सुरक्षा खतरा हो, कानूनी जांच चल रही हो, शव को दूर स्थान तक ले जाना या किसी बड़े सार्वजनिक आयोजन की तैयारी चल रही हो, तो दफन में देरी की जा सकती है.