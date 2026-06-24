आखिर कहां रखा गया है खामेनेई का शव?

ईरानी अधिकारियों ने अब तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि खामेनेई का शव किस स्थान पर रखा गया है. हालांकि, इजरायल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई के शव को खास संरक्षित माहौल में रखा गया है. माना जा रहा है कि इसे अत्याधुनिक मॉर्चरी या सैन्य सुरक्षा वाले किसी सीक्रेट जगह पर प्रिजर्व किया गया है, ताकि अंतिम संस्कार तक उसकी स्थिति सुरक्षित बनी रहे.रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आधुनिक एम्बामिंग टेक्नीक और नियंत्रित तापमान वाले रूम में खामेनेई की बॉडी को कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है. दुनिया के कई देशों में बड़े नेताओं और राजघरानों के सदस्यों के शव लंबे समय तक इसी तरह संरक्षित रखे गए हैं.