अमेरिका ने ईरान के किन टैंकरों को बनाया निशाना?

अमेरिका के सेंट्रल कमांड CENTCOM के मुताबिक, खार्ग द्वीप के पास M/T डाउनी (M/T Downy) और जास्क के पास M/T स्टार्क 1 (M/T Stark 1) को हमेशा के लिए डैमेज कर दिया गया है. अमेरिकी सेनाओं ने ओमान की खाड़ी में खाली कच्चे तेल टैंकर M/T काइलो को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया है. CENTCOM कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है, तो उसे इसकी और भी बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी होगी. कूपर ने कहा, “अमेरिका अपने सैनिकों की रक्षा करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा. हम जरूरत पड़ने पर ईरान के सीमित और असुरक्षित तेल बेड़े को भी तबाह कर सकते हैं.