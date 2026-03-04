UK में मोजतबा के इन्वेस्टमेंट की आलोचना

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल UK में सीनियर इन्वेस्टिगेशन लीड बेन काउडॉक ने UK में मोजतबा के इन्वेस्टमेंट की आलोचना करते हुए कहा था, “यह तेज़ी से साफ़ होता जा रहा है कि ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स के करीबी लोगों ने UK में भारी इन्वेस्ट किया है. हमारा प्रॉपर्टी मार्केट उन दोस्तों के लिए सेफ़ डिपॉज़िट बॉक्स नहीं बनना चाहिए जो दबाने वाली सरकारों को फ़ाइनेंस करते हैं.”