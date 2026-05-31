ट्रंप के दावे और जमीनी हकीकत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नौसेना को लेकर कई तीखे बयान दिए हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि दक्षिणी बेड़े को नुकसान पहुंचने के बावजूद ईरान की उत्तरी नौसैनिक क्षमता अब भी सक्रिय है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनी हुई है.