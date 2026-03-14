कौन सी संस्था बनाती है ईमानदार देशों की रैंकिंग?

हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) नामक इंटरनेशनल गैर-सरकारी संस्था (NGO) द्वारा तैयार किया जाता है. यह संस्था एक्सपर्ट्स और व्यवसायियों के गहन सर्वे के आधार पर 180 से अधिक देशों को 0 से 100 के बीच स्कोर देती है. फिर, इसी स्कोर के आधार पर रैंकिंग ईमानदार देशों की रैंकिंग तैयार करती है.