Iran Ranking In World Honest Countries List In World Corruption Perception Index By Transparency International Iran Kitna Imaandaar 8342356
ईरान दुनिया के ईमानदार देशों के सूची में किस नंबर पर? सोच भी नहीं सकते जवाब
Iran corruption perceptions Index: किसी देश की तरक्की उसके गवर्नमेंट ऑफिस में किस तरह से काम करती है. इस आधार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तैयार करती है जिसमें ईमानदार देश को रैंकिंग में टॉप पर रखा जाता हैं. आइये जानते हैं कि ईरान किस नंबर पर है...