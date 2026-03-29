टैंकरों को इन द्वीपों के करीब से गुजरना होता है

शोधकर्ताओं ने बताया कि अबू मूसा, ग्रेटर तुंब और लेसर तुंब जो इन सातों द्वीपों में सबसे छोटे हैं और इस चाप के पश्चिमी छोर पर स्थित हैं. ये द्वीप जलडमरूमध्य पर नियंत्रण रखने के लिहाज से बेहद अहम हैं. इन द्वीपों के बीच की दूरी कम होने और खाड़ी के ज्यादातर हिस्से में पानी की गहराई कम होने के कारण, बड़े युद्धपोतों और टैंकरों को इन तीनों द्वीपों के पास से ही गुजरना पड़ता है. इस वजह से, ये जहाज इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की हमलावर नौकाओं, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाजों या इन द्वीपों से संचालित होने वाले ड्रोन के लिए आसान निशाना बन सकते हैं.