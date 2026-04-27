क्या है नया खुलासा

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मरीन ट्रैफिक डेटा से पता चलता है कि इन यात्राओं के दौरान ईरानी टैंकर यह अक्सर लंगर डालने और अपने अनिवार्य ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) को बंद करने से पहले एक छोटे से इलाके में मंडराता रहता था. कभी कुछ घंटों में, तो कभी कुछ दिनों में यह जहाज फिर से AIS पर दिखाई देने लगता था. इस घटना ने मलेशिया के तट से दूर पानी के इस हिस्से पर भी सबका ध्यान खींचा है. यह इलाका आकार में रोड आइलैंड से लगभग आधा यानी करीब दो हजार वर्ग किलोमीटर का है.