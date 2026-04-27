इस्टर्न आउटर पोर्ट लिमिट
इस इलाके की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे आम तौर पर इस्टर्न आउटर पोर्ट लिमिट (Eastern Outer Port Limits) एंकरेज के नाम से जाना जाता है. यह सिंगापुर जलडमरूमध्य (Singapore Strait) के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास स्थित है. यह इलाका प्रायद्वीपीय मलेशिया के तट से लगभग 69 किलोमीटर दूर है. यहां कभी-कभी सैकड़ों जहाजों को इस क्षेत्र में मंडराते हुए देखा जा सकता है. गुरुवार को अमेरिका द्वारा जिस दूसरे तेल टैंकर, एमटी मैजेस्टिक एक्स को जब्त किया गया, वह भी ईओपीएल की ओर कई बार यात्रा कर चुका था.