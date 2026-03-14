Iran To India Ship Tax Shipping Vessel Toll Like Taxes And Strait Of Hormuz Cross Border Documents Required 8342055
ईरान से भारत पहुंचने में शिपिंग जहाज को कितनी जगह देना पड़ता है 'टोल' जैसा टैक्स? दूसरे देशों की सीमा से गुजरने के लिए कैसे-कहां बनता है पास
Shipping Tax Iran to India: समुद्री व्यापार में जहाजों को सड़क मार्ग के टोल टैक्स की तरह ही कई तरह के टैक्स और शुल्क चुकाने पड़ते हैं. ईरान से भारत के सफर के दौरान जहाजों को पोर्ट ड्यूज, पायलटेज और लाइट ड्यूज जैसे खर्च उठाने होते हैं. इसके साथ ही इंटरनेशनल समुद्री नियमों के तहत दूसरे देशों की सीमा से गुजरने के लिए विशेष पास और अनुमति की आवश्यकता होती है.