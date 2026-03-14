दूसरे देश की सीमा से गुजरने के नियम

समुद्री कानून ( यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी- UNCLOS) के तहत, किसी देश के क्षेत्रीय जल से गुजरते समय जहाज को इनोसेंट पैसेज (Innocent Passage) का अधिकार मिलता है. इसका मतलब है कि अगर जहाज शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रहा है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसे उस देश के तटरक्षक बल (Coast Guard) को रिपोर्ट करना पड़ सकता है.