सीरियाई मार्ग के फायदे
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दरकिनार कर सीरिया के माध्यम से सड़क और रेल मार्ग से व्यापार करने के आर्थिक और रणनीतिक फायदे बेहद चौंकाने वाले हैं. वर्तमान में खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल को यूरोप पहुंचने के लिए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए 12,000 किलोमीटर या स्वेज नहर के रास्ते 6,000 किलोमीटर की लंबी समुद्री यात्रा तय करनी पड़ती है, जबकि सीरिया के भूमध्यसागरीय बंदरगाहों से यही तेल मात्र 5 से 7 दिनों में दक्षिणी यूरोप पहुंच सकता है. यह मार्ग न केवल परिवहन समय और लागत को आधा कर देगा, बल्कि यूरोप को रूसी पाइपलाइनों और तुर्की जलडमरूमध्य पर अपनी निर्भरता कम करने का एक बेहतरीन विकल्प भी प्रदान करेगा, जिससे भारत और चीन जैसे देशों के लिए भी होर्मुज ब्लॉकेड के समय तेल आपूर्ति का बैकअप बना रहेगा.