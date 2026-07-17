सीरिया- अमेरिका और फ्रांस का नया चहेता

दिसंबर 2024 में ईरान समर्थक असद शासन के पतन के बाद सत्ता में आए अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शराअ, जिन पर कभी अमेरिकी सरकार ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था, आज पश्चिमी देशों के सबसे पसंदीदा रणनीतिक साझेदार बनकर उभरे हैं. तुर्की में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल सीरियाई शासक की जमकर तारीफ की, बल्कि सीरिया को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटाने और प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त करने की राह आसान की है. इस बदलाव के ठीक पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने भी एक विशाल व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दमिश्क का ऐतिहासिक दौरा किया, जो दिखाता है कि पश्चिमी शक्तियां सीरिया को एक सुरक्षित ऊर्जा गलियारे के रूप में विकसित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.