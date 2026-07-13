ईरान-अमेरिका-इजराइल संघर्ष फिर तेज

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से अबतक तो सभी वाकिफ हो चुके हैं. होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है. फरवरी 2026 में खामेनेई की मौत से शुरू हुआ ईरान-अमेरिका-इजराइल संघर्ष खामेनेई के दफन के बाद जुलाई 2026 में फिर तेज हो गया है. अमेरिका ईरान में MOU पर बताचीत हो रही थी. इसी बीच होर्मुज को पूरी तरह खोलने पर दोनों देशों में तनातनी हुई. बिना इजाजत गुजारे जाने पर ईरान ने जहाजों पर हमले किए, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए.