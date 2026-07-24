ईरान जंग से बढ़ रहा ऊर्जा संकट

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर जा रही है. बीते 10 दिनों से अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमले कर रहे हैं. ईरान पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है. होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है. ऐसे में कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे जहाज फंसे हुए हैं. इस बीच ईरान ने होर्मुज के साथ ही एक और अहम स्ट्रेट को ब्लॉक करने की चेतावनी दे डाली है. ईरान के इस कदम से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है. इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका भी तेज हो गई है.