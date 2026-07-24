बाब-अल-मंदेब कितना अहम?
बाब-अल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है. यह हिंद महासागर, मध्य पूर्व और स्वेज नहर के बीच जहाजों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है. वहीं, होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. इसी रास्ते से सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है. अगर होर्मुज स्ट्रेट और बाब-अल-मंदेब दोनों समुद्री रास्तों पर एक साथ संकट गहराता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, वैश्विक व्यापार में रुकावट और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा.