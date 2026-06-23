समुद्र में तैर रहा है करोड़ों बैरल तेल

ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके पास जमा तेल का विशाल भंडार है. बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और कंडेनसेट पहले से टैंकरों में लदा हुआ समुद्र में मौजूद है. रिपोर्टों के अनुसार, इनमें से बड़ी मात्रा का अभी तक कोई निश्चित खरीदार नहीं है. इसका मतलब है कि ईरान को जल्द से जल्द ऐसे देशों की जरूरत है जो इस तेल को खरीद सकें। समुद्र में लंबे समय तक तेल रखने से लागत बढ़ती है और कारोबारी जोखिम भी बढ़ जाते हैं. इसलिए ईरान हर संभावित बाजार से बातचीत कर रहा है. भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए ये एक अवसर भी हो सकता है क्योंकि ईरान जल्द बिक्री करने के लिए आकर्षक शर्तें और छूट देने को तैयार हो सकता है.