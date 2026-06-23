क्या भारत बनेगा ईरान के तेल का अगला बड़ा खरीदार?
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत वास्तव में ईरानी तेल खरीदना शुरू करेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में चीन ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक बना रहेगा क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत तेल कारोबार मौजूद है। भारत को संभावित रूप से दूसरी लहर के खरीदारों में देखा जा रहा है. अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौते लंबे समय तक टिके रहते हैं, प्रतिबंधों का जोखिम कम होता है और ईरान आकर्षक व्यावसायिक शर्तें देता है, तो भारतीय कंपनियां खरीदारी पर विचार कर सकती हैं. फिलहाल नई दिल्ली और भारतीय रिफाइनरियां इंतजार और निगरानी की रणनीति अपनाए हुए हैं, लेकिन आने वाले महीनों में तस्वीर बदल सकती है.