अमेरिकी धरती पर आतंकी हमला

ईरान अमेरिका पर भीषण आतंकी हमले कर सकता है. फेडरल एजेंसियों ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है. इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स से पता चलता है कि कैलिफोर्निया के तट पर ईरान ड्रोन से हमले की साजिश रच सकता है. कुछ कोड वाले 'ट्रिगर' मैसेज भी मिले हैं जिनसे अमेरिका के अंदर पहले से मौजूद स्लीपर एजेंट्स सक्रिय हो सकते हैं. क्रिस स्वेकर, जो 2000 के दशक के मध्य में FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, ने कहा कि ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क खासकर हिज्बुल्लाह लंबे समय से अमेरिकी धरती पर सुप्त लेकिन जानलेवा रूप से मौजूद रहे हैं.