अदृश्य युद्ध जैसे पावर ग्रिड पर साइबर अटैक
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप भी काफी शक्तिशाली हैं और पटलवार कर रहे हैं. उसके निशाने पर सिर्फ सेना ही नहीं है. अस्पताल, पानी साफ करने वाले प्लांट, पावर ग्रिड और वित्तीय सिस्टम. ये सभी एक ऐसे संघर्ष में संभावित निशाने हैं. गूगल के Threat Intelligence Group के मुख्य विश्लेषक जॉन हल्टक्विस्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि ईरान अमेरिका, इज़रायल और खाड़ी देशों को बड़े पैमाने पर रुकावट डालने वाले साइबर हमलों का निशाना बनाएगा. (photo credit AI and reuters, for representation only)