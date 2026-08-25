ईरान के निशाने पर आया ट्रंप का परिवार

अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार भी निशाने पर आ गया है. ईरान के सरकारी टेलीविजन पर ट्रंप के 20 साल के बेटे बैरन ट्रंप को लेकर एक बेहद सनसनीखेज वीडियो प्रसारित किया गया है. 3 मिनट के इस वीडियो में बैरन ट्रंप की एक्टिविटी और सुरक्षा व्यवस्था को ट्रैक करने का दावा किया गया है. ईरानी टीवी पर ट्रंप के बेटे को मारने के लिए 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 88-96 करोड़ रुपये के इनाम का जिक्र किया गया है. अमेरिका की सीक्रेट सर्विस जांच में जुट चुकी है.