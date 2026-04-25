आखिर क्या है पुलिस वेरिफिकेशन का असली मतलब?

हाउस हेल्प के पुलिस वेरिफिकेशन का सीधा अर्थ आपके घर में काम करने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके पिछले रिकॉर्ड की आधिकारिक जांच करवाना है. ये सुनिश्चित करता है कि उस व्यक्ति का कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और उसने जो जानकारी आपको दी है, वह पूरी तरह सच है.