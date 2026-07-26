दो टॉप वैज्ञानिकों की बातचीत से उपजा सवाल

Advanced Civilization Before Human: हम सब जानते हैं कि इंसान धरती के वातावरण में बदलाव ला रहे हैं. एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट एडम फ्रैंक 2017 में इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे कि क्या इंसानों की तरह एलियन भी अपने ग्रह के वातावरण में बदलाव का सामना करते हैं. एडम फ्रैंड ने इस सवाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साइंटिस्ट गैविन श्मिट के सामने उठाया. एडम फ्रैंक ने कहा, क्या एडवांस्ड सिविलाइजेशन (विकसित सभ्यताएं) क्लाइमेट में बदलाव लाती हैंजैसा इंसान अभी कर रहे हैं. वे दूसरे ग्रहों को देख रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कोई दूसरी सभ्यता नहीं रही है. श्मिट ने पूछा, आपको यह कैसे पता कि पृथ्वी पर पहले कोई दूसरी सभ्यता नहीं थी?