हो सकती हैं ये परेशानियां-

मेथी की तासीर गर्म होती है और ऐसे में गर्मियों में इसके प्रभावों पर भी असर पड़ता है. आयुर्वेद के अनुसार मेथी दाना उष्ण प्रकृति का होता है और वात-कफ को संतुलित करता है, लेकिन गर्मी के मौसम में, जब शरीर में पित्त स्वाभाविक रूप से बढ़ा होता है, तब अधिक मात्रा में इसका सेवन कुछ लोगों में असहजता पैदा कर सकता है. मेथी दाने के सेवन से पेट में जलन, एसिडिटी और कब्ज की समस्या हो सकती है और शुगर लेवल भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए गर्मियों में मेथी दाने के सेवन करने के तरीके में बदलाव करना बहुत जरूरी है