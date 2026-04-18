फिर विवाद क्यों हुआ?

नवंबर 2025 में रणबीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, Netflix पर Dining with the Kapoors नाम का डॉक्यूमेंट्री शो आया था, जिसमें कपूर परिवार का खाना-पीना दिखाया गया था, उसमें रणबीर को फिश करी, जंगली मटन, पाया आदि नॉन-वेज डिशेस के साथ देखा गया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग उन पर ट्रोल करने लगे –“रामायण के लिए वेज बन गए थे, फिर नॉन-वेज कैसे खा रहे हो? हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि रणबीर ने खुद ये सब नहीं खाया, सिर्फ टेबल पर सर्व हुआ था, लेकिन तस्वीरें और क्लिप्स से विवाद बढ़ गया