Isabella Khair Hadid सुपर मॉडल बेला हदीद Bella Hadid धरती की सबसे खूबसूरत महिला हैं. यह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि साइंस कह रहा है. जी हां. साइंस भी खूबसूरती को परखने लगा है. Golden Ratio of Beauty Phi Standards के मुताबिक वैज्ञानिकों ने धरती की सबसे खूबसूरत महिला की खोज कर ली है. उन्होंने विक्टोरिया सिक्रेट Victorias Secret की मॉडल बेला हदीद के फेस को परफेक्शन के बिल्कुल करीब पाया है. The Golden Ratio of Beauty Phi खूबसूरती को क्लासिक ग्रीक कैल्कुलेशन के आधार पर निर्धारित करता है. इसमें फेशियल प्रोपॉर्शन यानी चेहरे की बनावट के अनुपात की माप ग्रीक के विद्वानों द्वारा अपनाई गई तकनीक के आधार किया जाता है. इस तकनीक में खूबसूरती को साइंस के हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश की जाती है. Golden Ratio के मुताबिक 23 वर्षीय बेहद खूबसूरत मॉडल बेला का चेहरा 94.35 फीसदी परफेक्ट है. Golden Ratio of Beauty Phi के पैरामीटर के हिसाब से ही पॉप सिंगर Beyonce इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं. उनका चेहरा 92.44 फीसदी परफेक्ट है. जानीमानी एक्ट्रेस Amber Heard को तीसरा स्थान मिला है. उनका चेहरा 91.85 फीसदी परफेक्ट है. इन खूबसूरत महिलाओं के चेहरे की माप लंदन के जानेमाने फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन Dr Julian De Silva ने किया है. धरती की सबसे खूबसूरत महिलाओं का चयन करने वाले डॉक्टर सिल्वा ने डेली मेल से बातचीत में कहा कि फिजिकल परफेक्शन के सभी मापदंडों के हिसाब से किए गए माप में बेला हदीद निश्चित तौर पर विजेता हैं. उनके चेहरे का chin यानी ठुड्डी 100 फीसदी परफेक्शन के करीब है. उनकी ठुड्डी को 99.7 फीसदी स्कोर मिला.