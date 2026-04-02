पाकिस्तान और बांग्लादेश की सांसें अटकी
होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की सांसें अटकी हुई हैं. पाकिस्तान तेल की बूंद-बूंद के लिए तड़प रहा है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने एक डराने वाला आंकड़ा पेश किया है. उनके मुताबिक, देश के पास अब सिर्फ 28 दिनों का डीजल, 10 दिनों का कच्चा तेल और महज 15 दिनों की LPG बची है. वहीं, बांग्लादेश में तेल का स्टॉक करीब 10 से 11 दिनों का ही बचा है, जिससे देश में बड़ा एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है. बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों का 95% इंपोर्ट करता है.