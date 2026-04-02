फिर मार्केट में कैसे मिल रहा पेट्रोल-डीजल?

हैरानी की बात यह है कि बचा हुआ ज्यादातर क्रूड ऑयल अभी भी बाजार तक पहुंच रहा है. यूं कहे कि ये कम से कम स्टोरेज टैंकरों को भर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ने अपनी लंबे समय से प्लांड पाइपलाइन का सहारा लिया है. ये यानबू स्थित लाल सागर पोर्ट तक रोजाना 70 लाख बैरल तेल ले जाने में अपनी पूरी कैपासिटी का इस्तेमाल कर रहा है. संयुक्त अरब अमीरात भी होर्मुज स्ट्रेट के आसपास पाइपलाइन के जरिए कुछ तेल फुजैराह पोर्ट तक पहुंचाने में कामयाब रहा है. लेकिन, रिपोर्ट बताती है कि ईरानी सेना ने कथित तौर पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है.